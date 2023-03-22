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Вице-мэр Екатеринбурга посоветовал горожанам не ходить в белой обуви из-за грязи
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Заместитель главы Екатеринбурга Алексей Бубнов посоветовал горожанам из-за грязи не ходить в белой обуви.
Чиновник добавил, что коммунальщики ждут плюсовых температур, чтобы вывести на улицы города уборочную технику, работающую на воде.
Бубнов добавил, что в появлении грязи виноваты и сами горожане. По его словам, шипы на шинах крошат асфальт и поднимают пыль. Грязь по дорогам разносят и любители парковаться на газонах.
Вице-мэр призвал екатеринбуржцев принять участие в месячнике чистоты и вместе навести порядок в городе.
«Ну что сказать? Если грязь есть, не надо ходить в белой обуви, надо ходить в тёмной», – заявил Бубнов, отвечая на вопрос 4 канала о грязи и пыли.
Чиновник добавил, что коммунальщики ждут плюсовых температур, чтобы вывести на улицы города уборочную технику, работающую на воде.
Бубнов добавил, что в появлении грязи виноваты и сами горожане. По его словам, шипы на шинах крошат асфальт и поднимают пыль. Грязь по дорогам разносят и любители парковаться на газонах.
Вице-мэр призвал екатеринбуржцев принять участие в месячнике чистоты и вместе навести порядок в городе.
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