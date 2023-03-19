Возрастное ограничение 18+
В начале следующей недели в Свердловской области ожидается потепление
Общество
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
В начале грядущей недели в Свердловской области ожидается потепление. Однако вместе с ним в регион придут осадки в виде мокрого снега и ветер с порывами 14-18 метров в секунду.
В понедельник, 27 марта, в Свердловской области облачно с прояснениями, ночью местами небольшой дождь и мокрый снег. Ночью +2…+7°C, на севере до -3°C. Днем +11…+16°C, на севере до +3°C. Ветер 4-9 метров в секунду, днем порывы до 14.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ночью +5…+7°C, днем +14…+16°C. Ветер 4-9 метров в секунду.
Во вторник, 28 марта, в Свердловской области облачно с прояснениями, небольшие, местами умеренные дождь и мокрый снег. Ночью +2…+7°C, на севере до -3°C. Днем +9…+14°C, на крайнем севере до -1°C. Ночью ветер 4-9 метров в секунду, порывы до 14, днем – 5-10 метров в секунду, порывы – 15-18.
В столице Урала облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ночью +5…+7°C, днем +11…+13°C. Ветер 4-9 метров в секунду, порывы до 15.
В среду, 29 марта, в Свердловской области ночью облачно с прояснениями, местами мокрый снег и снег, днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью -4…+1°C, на севере до -10°C. Днем +2…+7°C. Ветер 4-9 метров в секунду, ночью порывы до 14.
В уральской столице ночью облачно с прояснениями, небольшой дождь, днем переменная облачность, без существенных осадков. Ночью около 0°C, днем +5…+7°C. Ветер 4-9 метров в секунду.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
В понедельник, 27 марта, в Свердловской области облачно с прояснениями, ночью местами небольшой дождь и мокрый снег. Ночью +2…+7°C, на севере до -3°C. Днем +11…+16°C, на севере до +3°C. Ветер 4-9 метров в секунду, днем порывы до 14.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ночью +5…+7°C, днем +14…+16°C. Ветер 4-9 метров в секунду.
Во вторник, 28 марта, в Свердловской области облачно с прояснениями, небольшие, местами умеренные дождь и мокрый снег. Ночью +2…+7°C, на севере до -3°C. Днем +9…+14°C, на крайнем севере до -1°C. Ночью ветер 4-9 метров в секунду, порывы до 14, днем – 5-10 метров в секунду, порывы – 15-18.
В столице Урала облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ночью +5…+7°C, днем +11…+13°C. Ветер 4-9 метров в секунду, порывы до 15.
В среду, 29 марта, в Свердловской области ночью облачно с прояснениями, местами мокрый снег и снег, днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью -4…+1°C, на севере до -10°C. Днем +2…+7°C. Ветер 4-9 метров в секунду, ночью порывы до 14.
В уральской столице ночью облачно с прояснениями, небольшой дождь, днем переменная облачность, без существенных осадков. Ночью около 0°C, днем +5…+7°C. Ветер 4-9 метров в секунду.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Свердловчан ждут по-весеннему теплые выходные
24 марта 2023
24 марта 2023
Конец недели в Свердловской области будет теплым
23 марта 2023
23 марта 2023
На выходных в Свердловской области похолодает
17 марта 2023
17 марта 2023