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В Екатеринбурге на тающем льду Исети заметили рыбаков
Общество
Фото: читатель E1.RU
Сегодня в Екатеринбурге в районе Химмаша на тающем льду Исети местные жители заметили толпу рыбаков, которых, кажется, не волновали предупреждения спасателей.
Об этом сообщает портал E1.RU со ссылкой на очевидцев, поделившихся фотографиями с места массовой рыбалки.
Напомним, что на этой неделе в свердловском МЧС уже предупреждали екатеринбуржцев об опасности Городского пруда. Ледовой покров может быть местами пропитан водой, что делает его менее прочным. Кроме того, в некоторых местах уже появляются проталины, что говорит о ненадежности льда.
Об этом сообщает портал E1.RU со ссылкой на очевидцев, поделившихся фотографиями с места массовой рыбалки.
«Исеть уже вовсю тает, но рыбаков это не останавливает. Их тут много»,
– говорят очевидцы.
Напомним, что на этой неделе в свердловском МЧС уже предупреждали екатеринбуржцев об опасности Городского пруда. Ледовой покров может быть местами пропитан водой, что делает его менее прочным. Кроме того, в некоторых местах уже появляются проталины, что говорит о ненадежности льда.
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