В Екатеринбурге на тающем льду Исети заметили рыбаков





– говорят очевидцы. «Исеть уже вовсю тает, но рыбаков это не останавливает. Их тут много»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Сегодня в Екатеринбурге в районе Химмаша на тающем льду Исети местные жители заметили толпу рыбаков, которых, кажется, не волновали предупреждения спасателей.Об этом сообщает портал E1.RU со ссылкой на очевидцев, поделившихся фотографиями с места массовой рыбалки.Напомним, что на этой неделе в свердловском МЧС уже предупреждали екатеринбуржцев об опасности Городского пруда. Ледовой покров может быть местами пропитан водой, что делает его менее прочным. Кроме того, в некоторых местах уже появляются проталины, что говорит о ненадежности льда.