Екатеринбургские волонтеры спасли кота из вентиляционного канала





– объяснил руководитель группы спасения животных Евгений Зенков. «Все осложнялось тем, что доступа к нужному месту практически не было – чтобы туда добраться, нужно было с огромным трудом просочиться туда в лежачем положении под ванну. Это едва удавалось даже мне, но о том, чтобы вести в таком виде какую-то работу, не могло быть и речи»,

Фото: «ЗооСпас в Екатеринбурге» / vk.com





– рассказал Зенков. «Тут было важно не выронить кота из петли и втянуть его из вентиляции под ванну, в то время как там едва можно было пошевелиться. Но удача нам сопутствовала. Кот сильно хотел спастись и сам начал активно карабкаться лапами, пока наконец не выбрался прямо мне в лицо»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Волонтеры екатеринбургского «ЗооСпаса» спасли кота, провалившегося в вентиляционный канал жилого дома. Оказалось, что под ванной в квартире, в которой вместе с хозяевами жил котик, была дыра, в которую он упал.Тогда было принято решение работать через вентиляционное отверстие под потолком. Волонтеры скололи перфоратором кусочек цементной стенки и стали спускать вниз камеру, чтобы увидеть питомца. И вскоре они обнаружили его – бедолага оказался на относительно небольшой глубине. Далее зооспасатели действовали уже по привычной схеме – спустили веревку и, увидев, что захват есть, стали поднимать кота.Однако, когда питомец уже был почти спасен, возникла другая проблема. Котик не проходил через отверстие, которое волонтеры сделали в стене, тогда кота пришлось спустить до уровня лазейки под ванной и вытащить его через нее.Сейчас с котиком все в порядке. Хозяева питомца объяснили, что не знали о лазе под ванной, так как квартира съемная. Однако теперь они надежно закрыли дыру, чтобы инцидент не повторился.