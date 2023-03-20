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Екатеринбургские волонтеры спасли кота из вентиляционного канала

12.53 Воскресенье, 26 марта 2023
Общество
Фото: «ЗооСпас в Екатеринбурге» / vk.com
Волонтеры екатеринбургского «ЗооСпаса» спасли кота, провалившегося в вентиляционный канал жилого дома. Оказалось, что под ванной в квартире, в которой вместе с хозяевами жил котик, была дыра, в которую он упал.

«Все осложнялось тем, что доступа к нужному месту практически не было – чтобы туда добраться, нужно было с огромным трудом просочиться туда в лежачем положении под ванну. Это едва удавалось даже мне, но о том, чтобы вести в таком виде какую-то работу, не могло быть и речи»,

– объяснил руководитель группы спасения животных Евгений Зенков.


Тогда было принято решение работать через вентиляционное отверстие под потолком. Волонтеры скололи перфоратором кусочек цементной стенки и стали спускать вниз камеру, чтобы увидеть питомца. И вскоре они обнаружили его – бедолага оказался на относительно небольшой глубине. Далее зооспасатели действовали уже по привычной схеме – спустили веревку и, увидев, что захват есть, стали поднимать кота.


Фото: «ЗооСпас в Екатеринбурге» / vk.com


Однако, когда питомец уже был почти спасен, возникла другая проблема. Котик не проходил через отверстие, которое волонтеры сделали в стене, тогда кота пришлось спустить до уровня лазейки под ванной и вытащить его через нее.

«Тут было важно не выронить кота из петли и втянуть его из вентиляции под ванну, в то время как там едва можно было пошевелиться. Но удача нам сопутствовала. Кот сильно хотел спастись и сам начал активно карабкаться лапами, пока наконец не выбрался прямо мне в лицо»,

– рассказал Зенков.


Сейчас с котиком все в порядке. Хозяева питомца объяснили, что не знали о лазе под ванной, так как квартира съемная. Однако теперь они надежно закрыли дыру, чтобы инцидент не повторился.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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09:53 В Екатеринбурге возбудили уголовное дело по факту смерти двух малолетних детей
19:49 Екатеринбурженка убила двух своих детей и совершила самоубийство
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16:10 В Ирбите школьник покончил с собой из-за оценок
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13:42 В Свердловской области обещали запустить новый автобусный маршрут между поселком Пышма и деревней Яр
12:42 В аэропорту Кольцово по техническим причинам задержался рейс
12:11 Екатеринбург оказался одним из самых безопасных городов УрФО
11:47 В уральской столице на 20% упали продажи новостроек
11:08 Автобус с семью пассажирами попал аварию в свердловском селе Кашино
10:18 Здание старейшего офиса Сбербанка в Екатеринбурге продали почти за 300 млн
09:32 В свердловских школах обещают открыть новые площадки для обучения детей программированию
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