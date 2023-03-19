В Серове подросток сжег венки на Вечном огне





– заявили в полиции Серова. «Поскольку несовершеннолетний не достиг возраста привлечения к какой-либо ответственности, ее понесут родители по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение своих обязанностей по воспитанию ребенка»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Серове подросток сжег искусственные цветы и венки на Вечном огне. То, как юноша оскверняет мемориал, попало на камеру местных жителей, ставших очевидцами происходящего.Инцидент произошел 22 марта, однако видео свидетелей было опубликовано только сегодня, 25 марта, сообществом «Это Серов, детка».В МО МВД России «Серовский» сразу зарегистрировали факт осквернения и быстро установили поджигателя. Им оказался 11-летний ученик одной из местных школ.Отмечается, что семья, в которой воспитывается школьник, неполная.Подростка поставили на профилактический учет в подразделении по делам несовершеннолетних (ПДН). Теперь решается вопрос о помещении мальчика в Центр временной изоляции для несовершеннолетних правонарушителей Нижнего Тагила.В школе, где учится юноша, правоохранители пообещали провести профилактические мероприятия для недопущения подобных фактов.