Спасшуюся из горящего приюта собаку ищут на Эльмаше

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге ищут собаку по кличке Мишель. Её забрали с территории приюта «Надин Ковчег», где на этой неделе случился ужасный пожар с массовой гибелью животных. Но когда спасшуюся из пожара Мишель везли в больницу, она сбежала.Как сообщают зоозащитники, в последний раз её видели в районе улицы Совхозной. Есть предположение, что собака могла скрыться в лесу — после пожара Мишель очень напугана и, возможно, сейчас сторонится людей. Но найти её необходимо как можно скорее, потому что собака надышалась продуктами горения и ей требуется лечение. Информацию о местонахождении Мишель можно передать по номеру телефона +7 953 383-84-72.Мишель — не единственная из выживших в пожаре собак, кому нужна медицинская помощь. «Тузик и Тобик кашляют. Собаки Тори, Люси, Зося и Мишель находятся в клинике, их отвезли друзья дома-приюта», — пишут администраторы ВК-страницы сгоревшего приюта. Они же сообщают, что удалось найти единственного выжившего в пожаре кота (изначально сообщалось, что в огне погибли все кошки «Надиного ковчега»).На пепелище полным ходом идут работы по разбору завалов. Спасшихся животных временно пристроили по другим приютам и по частным квартирам. Жители Свердловской области откликнулись на новости о трагедии — погорельцам присылают корма, медикаменты. Некоторые приезжают сами, чтобы личным трудом отстраивать заново сгоревшее прибежище для бездомных животных. Сообщается, что для восстановления приюта нужны стройматериалы и инструменты. А кроме того — совковые лопаты, ведра, консервы, ошейники, цепи, капли от блох и клещей, таблетки от глистов.