О бездомных людях и животных поговорят в Ельцин Центре

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

На предпоследний день марта запланирована в екатеринбургском Ельцин Центре общественная дискуссия под названием «Дом без стен». Она будет посвящена проблемам бездомности, с которыми сталкиваются и люди, и городские животные.О людских проблемах расскажет Ольга Бахтина, руководитель частного приюта «Дари добро». Возглавляемое ею заведение вот уже 7 лет предоставляет кров для людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и помогает им снова стать полноценными членами общества. Приют расположен в Юго-Западном районе города, в Транзитном переулке. На данный момент постояльцами его являются более 50 инвалидов и пенсионеров, которые по тем или иным причинам остались без своего жилья.О других бродяжках, четвероногих, расскажет второй спикер дискуссии Анна Вайман. Известная в городе зоозащитница, основатель и директор Благотворительного фонда «ЗООзащита» пояснит, какие устойчивые в народе представления о бродячих кошках и собаках являются всего лишь стереотипами и — главное — поделится информацией о том, чем можно помочь беспризорному животному, которое вы обнаружили на улице.Дискуссия «Дом без стен» состоится 30-го марта, в тот же день, когда в Ельцин Центре начнёт работу фотовыставка «#НеВсеДома». Она посвящена тем же проблемам бездомности. Вход на оба мероприятия свободный.