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Екатеринбурженку, пришедшую с плакатом к суду на процесс по вопросу запуска крематория в Нижне-Исетске, оштрафовали
Общество
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге на 10-тысяч рублей оштрафовали Екатерину Тураеву, которая приходила 9 марта с плакатом к Чкаловскому районному суду на судебный процесс по вопросу запуска крематория в Нижне-Исетске.
Женщину признали виновной в нарушении правил участия в публичном мероприятии (часть 5 статьи 20.2 КоАП). Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе суда, решение вынес судья Александр Кабанов.
Дела по этой же статье в отношении еще трех екатеринбуржцев, пришедших к суду, рассмотрят 30 марта в Ленинском районном суде.
Напомним, что 9 марта несколько десятков человек приехали к зданию Чкаловского районного суда Екатеринбурга по призыву депутата гордумы Виктора Сомикова, чтобы выразить протест запуску крематория в Нижне-Исетске. Акция завершилась задержанием женщины, которая пришла к суду с плакатом. Затем полиция начала искать других людей, которые держали в тот день в руках плакаты у Чкаловского суда. По фотографиям нашли трех екатеринбуржцев и составили на них протоколы
Женщину признали виновной в нарушении правил участия в публичном мероприятии (часть 5 статьи 20.2 КоАП). Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе суда, решение вынес судья Александр Кабанов.
Дела по этой же статье в отношении еще трех екатеринбуржцев, пришедших к суду, рассмотрят 30 марта в Ленинском районном суде.
Напомним, что 9 марта несколько десятков человек приехали к зданию Чкаловского районного суда Екатеринбурга по призыву депутата гордумы Виктора Сомикова, чтобы выразить протест запуску крематория в Нижне-Исетске. Акция завершилась задержанием женщины, которая пришла к суду с плакатом. Затем полиция начала искать других людей, которые держали в тот день в руках плакаты у Чкаловского суда. По фотографиям нашли трех екатеринбуржцев и составили на них протоколы
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