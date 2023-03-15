Сотрудники ГИБДД выявили 170 нарушений ПДД водителями автобусов в Екатеринбурге

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге с 20 по 22 марта проходил рейд по выявлению и пресечению нарушений ПДД водителями автобусов. Автоинспекторы проверили почти 500 автобусов.Как сообщили в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, во время рейда автоинспекторы выявили 170 нарушений ПДД водителями автобусов. Среди нарушений – управление автобусом при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспорта запрещена (42 нарушения), отсутствие предусмотренных ПДД документов (5) и другие.Помимо этого, четыре автобуса задержаны и помещены на специализированную стоянку.