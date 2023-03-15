В Техническом университете УГМК будут выращивать своих айтишников

«ИТ-специалисты востребованы во всех отраслях, и горнодобывающая, и металлургическая отрасли не исключение. Одно современное высокотехнологичное решение может позволить оптимизировать несколько взаимосвязанных производственных процессов. Однако нужно помнить, что технологии, при всех их современных возможностях, все равно создают творчески мыслящие люди. Именно поэтому сегодня крайне важно обеспечивать высокий уровень подготовки профильных для нас ИТ-специалистов и создавать для них комфортную и эффективную среду для обмена знаниями. Мы также хотели бы видеть в наших коллективах ИТ-специалистов, ориентированных на решение производственных задач, и планируем вести их подготовку именно с таким акцентом», – отметил директор по информационным технологиям УГМК Виталий Черепанов.

«Выпускники новой специальности будут не только максимально востребованы на производстве, но и получат на предприятиях условия для самореализации, перспективу дальнейшего роста и профессионального развития, что позволит им находиться на «острие» технологий и знаний», – подчеркнул директор Технического университета УГМК Вячеслав Лапин.

Елизавета Свердлова © Вечерние ведомости

В Техническом университете УГМК открыли новое направление подготовки – «Информатика и вычислительная техника».Открытие еще одной специализации в ТУ УГМК объясняется потребностью промышленности в высококлассных специалистах в области программного обеспечения, промышленного программирования, бизнес-аналитики. Предприятиям нужны кадры, которые ориентированы под решение узкоспециализированных и нестандартных задач, связанных с производством.Выпускники направления «Информатика и вычислительная техника» смогут применять в своей будущей работе следующие современные навыки: цифровизация промышленных и организационных процессов, построение вычислительных сетей и серверных комплексов, проектирование и внедрение информационных систем, искусственный интеллект и машинное обучение в промышленности, обеспечение кибербезопасности, управление ИТ-проектами и командами, бизнес-анализ и разработка дизайна ИТ-решений.Акценты в обучении будут поставлены на:– Промышленное программирование– Проектирование информационных систем для промышленных предприятий– Интеграцию технологического оборудования и промышленных информационных систем– Анализ данных для решения управленческих и производственных задач– Принятие решений на основе данных– Построение культуры и практики работы с данными на промышленных предприятиях.