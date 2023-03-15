В Свердловской области смертность почти в два раза превысила рождаемость

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области в январе 2023 года число зарегистрированных умерших местных жителей в 1,8 раза превысило количество родившихся.По данным Свердловскстата, за месяц в регионе родились 3 216 человек, умерли – 5748. Естественная убыль населения составила -2 532 человека. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число родившихся сократилось на 4,1%, а число умерших увеличилось на 2,5%.Кроме того, количество разводов превысило число браков. За месяц в Свердловской области зафиксировано 1 438 браков, что на 59 больше, чем в прошлом году. Число разводов в январе этого года – 1 677, это на 78 по сравнению с тем же периодом 2022 года.