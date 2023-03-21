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«Библионочь-2023» состоится в Свердловской области 27 мая
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Всероссийская акция «Библионочь» в этом году в Свердловской области состоится 27 мая – в Общероссийский день библиотек. Тема акции – «Читаем вместе».
«Библионочь» в регионе пройдет при поддержке министерства культуры Свердловской области. Координатором акции выступит Свердловская областная библиотека имени Белинского.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе библиотеки, в программе мероприятия найдет отражение тема наставничества и 85-летия со дня рождения уральского писателя Владислава Крапивина.
Акция пройдет уже в 12-й раз. Программы библиотек-участник позднее опубликуют на сайте «"Библионочь-2023" в Свердловской области».
«Библионочь» в регионе пройдет при поддержке министерства культуры Свердловской области. Координатором акции выступит Свердловская областная библиотека имени Белинского.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе библиотеки, в программе мероприятия найдет отражение тема наставничества и 85-летия со дня рождения уральского писателя Владислава Крапивина.
Акция пройдет уже в 12-й раз. Программы библиотек-участник позднее опубликуют на сайте «"Библионочь-2023" в Свердловской области».
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