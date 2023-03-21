«Библионочь-2023» состоится в Свердловской области 27 мая

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Всероссийская акция «Библионочь» в этом году в Свердловской области состоится 27 мая – в Общероссийский день библиотек. Тема акции – «Читаем вместе».«Библионочь» в регионе пройдет при поддержке министерства культуры Свердловской области. Координатором акции выступит Свердловская областная библиотека имени Белинского.Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе библиотеки, в программе мероприятия найдет отражение тема наставничества и 85-летия со дня рождения уральского писателя Владислава Крапивина.Акция пройдет уже в 12-й раз. Программы библиотек-участник позднее опубликуют на сайте «"Библионочь-2023" в Свердловской области».