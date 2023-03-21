Возрастное ограничение 18+
В Первоуральске в связи с утратой доверия уволили начальника УФИЦ
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Первоуральске уволили начальника участка, функционирующего как исправительный центр, в связи с утратой доверия.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе свердловской прокуратуры, начальник УФИЦ в колонии-поселении № 66, используя служебные полномочия, договорился с одним из осужденных о проведении ремонта в арендуемой им квартире. За оказанные услуги начальник исправительного центра предоставил осужденному привилегии в виде смягчения условий отбывания наказания – ему разрешили покидать общежитие УФИЦ по ночам.
Прокуратура внесла руководителю ГУФСИН России по Свердловской области представление с требованием об устранении нарушений. В результате начальника УФИЦ уволили в связи с утратой доверия.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе свердловской прокуратуры, начальник УФИЦ в колонии-поселении № 66, используя служебные полномочия, договорился с одним из осужденных о проведении ремонта в арендуемой им квартире. За оказанные услуги начальник исправительного центра предоставил осужденному привилегии в виде смягчения условий отбывания наказания – ему разрешили покидать общежитие УФИЦ по ночам.
Прокуратура внесла руководителю ГУФСИН России по Свердловской области представление с требованием об устранении нарушений. В результате начальника УФИЦ уволили в связи с утратой доверия.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Прокуратура нашла нарушения при благоустройстве улиц в Солнечном микрорайоне Екатеринбурга
21 марта 2023
21 марта 2023
Энергетики планируют обратиться в надзорные органы после аварии в Пионерском районе Екатеринбурга
19 марта 2023
19 марта 2023
В Серове обрушилась часть стены многоквартирного дома
14 марта 2023
14 марта 2023