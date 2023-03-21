В Первоуральске в связи с утратой доверия уволили начальника УФИЦ

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Первоуральске уволили начальника участка, функционирующего как исправительный центр, в связи с утратой доверия.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе свердловской прокуратуры, начальник УФИЦ в колонии-поселении № 66, используя служебные полномочия, договорился с одним из осужденных о проведении ремонта в арендуемой им квартире. За оказанные услуги начальник исправительного центра предоставил осужденному привилегии в виде смягчения условий отбывания наказания – ему разрешили покидать общежитие УФИЦ по ночам.Прокуратура внесла руководителю ГУФСИН России по Свердловской области представление с требованием об устранении нарушений. В результате начальника УФИЦ уволили в связи с утратой доверия.