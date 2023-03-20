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Крупный пожар произошел ночью в свердловском поселке
Общество
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
В поселке Ленинский Каменского городского округа сегодня ночью загорелся частный жилой дом. Из дома эвакуировались четыре человека.
Сообщение о возгорании поступило в 01.18. В пресс-службе МЧС по Свердловской области рассказали, что на площади 140 квадратных метров сгорели кровля и домашнее имущество жилого дома.
Самостоятельно из дома эвакуировались четыре человека, в том числе один ребенок.
В тушении пожара участвовали 19 огнеборцев. Открытое горение ликвидировали в 01.52. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершились в 04.20.
Сообщение о возгорании поступило в 01.18. В пресс-службе МЧС по Свердловской области рассказали, что на площади 140 квадратных метров сгорели кровля и домашнее имущество жилого дома.
Самостоятельно из дома эвакуировались четыре человека, в том числе один ребенок.
В тушении пожара участвовали 19 огнеборцев. Открытое горение ликвидировали в 01.52. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершились в 04.20.
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