Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге заканчивается приём работ на конкурс комиксов об аутизме
Общество
Иллюстрация: Юлия Медведева
Для авторов комиксов остаётся меньше недели на то, чтобы успеть отправить заявку на участие в конкурсе графических историй о проблемах аутизма. Последний день приёма работ — 27-е марта. А уже 2-го апреля будут определены победители.
Организаторами конкурса комиксов на тему понимания проблемы аутизма выступили Управление культуры администрации Екатеринбурга, УрФУ, фестиваль «Гик Кон» и другие организации. К участию принимались работы не только от профессиональных художников, но и от просто талантливых людей, которые пожелали высказаться об аутизме посредством серии рисованных сюжетов. А поскольку тема аутизма — «земля неисследованная», потенциальным конкурсантам перед отправкой своих комиксов советовали зайти на специальный сайт, где простым, доходчивым языком поясняется, что такое аутизм и какие устойчивые в обществе убеждения о нём являются лишь вымыслами.
Конкурс комиксов решено было приурочить ко Всемирному дню распространения информации об аутизме. Он отмечается 2-го апреля, отсюда — и выбор дня для определения победителей. Авторы лучших комиксов будут награждены изданием конкурса, размещением фрагментов комикса на сувенирную продукцию, а также подарками от фестиваля «ГикКон» и от Управления культуры Администрации города Екатеринбурга.
Организаторами конкурса комиксов на тему понимания проблемы аутизма выступили Управление культуры администрации Екатеринбурга, УрФУ, фестиваль «Гик Кон» и другие организации. К участию принимались работы не только от профессиональных художников, но и от просто талантливых людей, которые пожелали высказаться об аутизме посредством серии рисованных сюжетов. А поскольку тема аутизма — «земля неисследованная», потенциальным конкурсантам перед отправкой своих комиксов советовали зайти на специальный сайт, где простым, доходчивым языком поясняется, что такое аутизм и какие устойчивые в обществе убеждения о нём являются лишь вымыслами.
Конкурс комиксов решено было приурочить ко Всемирному дню распространения информации об аутизме. Он отмечается 2-го апреля, отсюда — и выбор дня для определения победителей. Авторы лучших комиксов будут награждены изданием конкурса, размещением фрагментов комикса на сувенирную продукцию, а также подарками от фестиваля «ГикКон» и от Управления культуры Администрации города Екатеринбурга.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».