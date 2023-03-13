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Железные дороги в Свердловской области будут патрулировать для избежания диверсий
Общество
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
В Свердловской области начнут патрулировать железные дороги, чтобы избежать диверсий и террористических атак на путях. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Евгений Куйвашев.
Согласно документу, руководство Свердловской железной дороги до 7 апреля 2023 года должно определить участки перегонов, требующих первоочередной защиты, и принять меры по организации их патрулирования силами Ведомственной охраны железнодорожного транспорта РФ или частных охранных предприятий либо контроля с использованием видеонаблюдения.
Ранее в отношении жителя Режа возбудили уголовное дело по части 1 статьи 281 УК РФ за покушение на диверсию на железнодорожных путях. Его задержали в сентябре 2022 года. Мужчина на перегоне «Реж – Стриганово» установил устройство, которое могло привести к сходу подвижного состава с пути. В декабре на него возбудили еще одно дело по статье 275.1 УК РФ (Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией). А в марте стало известно о возбуждении третьего уголовного дела – по статье 205.2 УК РФ («Публичные призывы к террористической деятельности»).
Согласно документу, руководство Свердловской железной дороги до 7 апреля 2023 года должно определить участки перегонов, требующих первоочередной защиты, и принять меры по организации их патрулирования силами Ведомственной охраны железнодорожного транспорта РФ или частных охранных предприятий либо контроля с использованием видеонаблюдения.
Ранее в отношении жителя Режа возбудили уголовное дело по части 1 статьи 281 УК РФ за покушение на диверсию на железнодорожных путях. Его задержали в сентябре 2022 года. Мужчина на перегоне «Реж – Стриганово» установил устройство, которое могло привести к сходу подвижного состава с пути. В декабре на него возбудили еще одно дело по статье 275.1 УК РФ (Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией). А в марте стало известно о возбуждении третьего уголовного дела – по статье 205.2 УК РФ («Публичные призывы к террористической деятельности»).
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