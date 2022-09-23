В Свердловской области задержали подозреваемого в диверсии на железнодорожных путях
Криминал
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Сотрудники управления ФСБ и ГУ МВД по Свердловской области задержали местного жителя, который подозревается в диверсии на железнодорожных путях. Об этом сообщает ТАСС.
В пресс-службе свердловского управления ФСБ рассказали, что в отношении гражданина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного часть 1 статьи 218 УК РФ (Диверсия). С участием задержанного проводятся необходимые следственные действия.
Как пишет ТАСС со ссылкой на собственный источник, подозреваемый на перегоне «Реж – Стриганово» установил устройство, которое могло привести к сходу подвижного состава с пути. К счастью, по словам собеседника агентства, устройство своевременно заметили и устранили сотрудники РЖД.
В пресс-службе свердловского управления ФСБ рассказали, что в отношении гражданина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного часть 1 статьи 218 УК РФ (Диверсия). С участием задержанного проводятся необходимые следственные действия.
Как пишет ТАСС со ссылкой на собственный источник, подозреваемый на перегоне «Реж – Стриганово» установил устройство, которое могло привести к сходу подвижного состава с пути. К счастью, по словам собеседника агентства, устройство своевременно заметили и устранили сотрудники РЖД.
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