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Снег с дождем ожидается в Свердловской области
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Синоптики прогнозируют частые осадки в Свердловской области в ближайшие несколько дней. Об этом сообщает главный синоптик региона Галина Шепоренко.
По данным синоптика, через северные пределы Свердловской области один за другим будут проходить западные мезомасштабные циклоны. Во второй половине недели на юге области ожидаются небольшие осадки в виде дождя, а на севере региона – умеренные осадки в смешанной фазе – снег с дождем.
Наиболее теплыми днями будут 26-28 марта. Температура воздуха в эти дни поднимется до +9…+14°С.
По данным синоптика, через северные пределы Свердловской области один за другим будут проходить западные мезомасштабные циклоны. Во второй половине недели на юге области ожидаются небольшие осадки в виде дождя, а на севере региона – умеренные осадки в смешанной фазе – снег с дождем.
Наиболее теплыми днями будут 26-28 марта. Температура воздуха в эти дни поднимется до +9…+14°С.
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