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Свердловчан приглашают поучаствовать в международной премии для волонтеров
Общество
Фото: Вечерние ведомости
Жителей Свердловской области приглашают принять участие в третьем сезоне Международной Премии #МЫВМЕСТЕ-2023. Общий грантовый фонд в этом году – 90 миллионов рублей.
В департаменте информполитики региона рассказали, что целью проекта является поддержка инициатив, направленных на помощь людям и улучшение качества жизни в России и мире. Участники могут подать заявки в 11 номинациях в сферах: помощь гражданам, экология, туризм, раскрытие талантов и воспитание личности, развитие здравоохранения и культуры ЗОЖ, сохранение исторической памяти и так далее.
В этом году также появились номинация «Обучение служением» и спецноминация «Наставничество года». Подать заявку можно на сайте проекта до 15 мая.
Принять участие в Премии могут российские и иностранные граждане старше 14 лет, некоммерческие общественные организации, учреждения, представители бизнеса и медиасферы, реализующие общественные инициативы.
Полуфинал Премии пройдет в формате очной защиты на окружных форумах добровольцев #МЫВМЕСТЕ. Финал состоится в Москве. Победители получат гранта на реализацию инициативы до трех миллионов рублей, путешествие по России от программы «Больше, чем путешествие» и информационную поддержку своих проектов от партнеров Премии. Также победители смогут пройти обучение в Центре знаний «Машук», Мастерской управления «Сенеж» и Университете креативных индустрий от арт-кластера «Таврида».
В департаменте информполитики региона рассказали, что целью проекта является поддержка инициатив, направленных на помощь людям и улучшение качества жизни в России и мире. Участники могут подать заявки в 11 номинациях в сферах: помощь гражданам, экология, туризм, раскрытие талантов и воспитание личности, развитие здравоохранения и культуры ЗОЖ, сохранение исторической памяти и так далее.
В этом году также появились номинация «Обучение служением» и спецноминация «Наставничество года». Подать заявку можно на сайте проекта до 15 мая.
Принять участие в Премии могут российские и иностранные граждане старше 14 лет, некоммерческие общественные организации, учреждения, представители бизнеса и медиасферы, реализующие общественные инициативы.
Полуфинал Премии пройдет в формате очной защиты на окружных форумах добровольцев #МЫВМЕСТЕ. Финал состоится в Москве. Победители получат гранта на реализацию инициативы до трех миллионов рублей, путешествие по России от программы «Больше, чем путешествие» и информационную поддержку своих проектов от партнеров Премии. Также победители смогут пройти обучение в Центре знаний «Машук», Мастерской управления «Сенеж» и Университете креативных индустрий от арт-кластера «Таврида».
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