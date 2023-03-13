На СУМЗе после капремонта запустили в работу печь Ванюкова №2

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Елизавета Свердлова © Вечерние ведомости

В медеплавильном цехе Среднеуральского медеплавильного завода запустили в работу печь Ванюкова №2 после планового капитального ремонта. Благодаря принятым в ходе ремонта оптимальным решениям и оперативному реагированию на вновь открывшиеся обстоятельства все работы удалось выполнить на шесть суток раньше, чем было запланировано, – за 39 вместо 45.В период планового капитального ремонта произведена полная замена огнеупорной кладки, металлоконструкций каркаса печи, водоохлаждаемых элементов и вспомогательного оборудования. Произведен частичный ремонт фундамента печи. На котле-утилизаторе провели ремонтные работы и нанесли защитное покрытие на нижний и средний блоки, которые подвержены наибольшей технологической нагрузке. Кроме самой печи, выполнен ремонт сопутствующего периферийного оборудования: миксеров шлака и штейна, бункеров и конвейеров загрузки печи, трактов эвакуации сернистых газов (башни охлаждения, газоходы и дымососы).Кроме плавильного комплекса ПВ-2, был проведен ремонт участка розлива меди в МПЦ, крупные текущие ремонты в кислородно-компрессорном цехе и цехе серной кислоты.В следующем году на ремонт будет остановлена печь Ванюкова №1, так как межремонтный период одного плавильного агрегата — два года, их ремонтируют по очереди.