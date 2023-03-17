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Врачи свердловской больницы отправляют пациентов в виртуальный мир
Общество
Фото: официальный сайт Правительства Свердловской области / midural.ru
Очки виртуальной реальности и другое оборудование мультисенсорного программно-аппаратного комплекса нашли особое применение в Областной специализированной больнице медицинской реабилитации «Липовка». Лечебное заведение, которое расположено в одноименном посёлке Режевского района, использует новые технологии для восстановления пациентов, перенёсших тяжёлые недуги.
Уральцев после инсульта или сложных нейрохирургических операций на головном и спинном мозге врачи «Липовки» отправляют «погулять» по виртуальному пространству — на берег озера, на лесную поляну, на морской пляж. Как сообщает официальный сайт администрации Свердловской области, эта методика стимулирует мозговую активность и стимулирует у больных желание поскорее прогуляться среди настоящих, а не виртуальных пейзажей.
На тренажёры виртуальной реальности пациентов допускают уже через 2 суток после инсульта. Чем быстрее начинается комплекс восстановительных мероприятий, тем больше для больного вероятность вернуть утраченные физические возможности, — поясняет источник.
Тренажёры виртуальной реальности были приобретены в «Липовку» в рамках федерального проекта «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация». Программно-аппаратный комплекс состоит из стационарной стойки, очков виртуальной реальности и специальных пневмоманжет, крепящихся на ноги и имитирующих процесс ходьбы.
Уральцев после инсульта или сложных нейрохирургических операций на головном и спинном мозге врачи «Липовки» отправляют «погулять» по виртуальному пространству — на берег озера, на лесную поляну, на морской пляж. Как сообщает официальный сайт администрации Свердловской области, эта методика стимулирует мозговую активность и стимулирует у больных желание поскорее прогуляться среди настоящих, а не виртуальных пейзажей.
На тренажёры виртуальной реальности пациентов допускают уже через 2 суток после инсульта. Чем быстрее начинается комплекс восстановительных мероприятий, тем больше для больного вероятность вернуть утраченные физические возможности, — поясняет источник.
Тренажёры виртуальной реальности были приобретены в «Липовку» в рамках федерального проекта «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация». Программно-аппаратный комплекс состоит из стационарной стойки, очков виртуальной реальности и специальных пневмоманжет, крепящихся на ноги и имитирующих процесс ходьбы.
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