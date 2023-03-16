У жителей Свердловской области появилась возможность совершать звонки через интернет

«Запуск технологии VoLTE в Свердловской области стал возможен благодаря глубокой модернизации сети мобильной связи, предпринятой МТС в последние годы. Сегодня 98% вновь вводимых базовых станций имеют оборудование стандарта 4G. Предыдущие стандарты связи хорошо обеспечивали голосовой трафик, но обладали гораздо меньшей ёмкостью и скоростью передачи данных в сети интернет. С технологией VoLTE абонентскому устройству не придётся переходить в сети 2G и 3G для осуществления голосовых вызовов. Отсутствие таких переходов также экономит заряд батареи смартфона. Передача "голоса в интернете" позволяет сохранять звук настолько естественным, как будто вас с собеседником разделяют всего несколько метров», – рассказал директор филиала МТС в Свердловской области Андрей Елизаров.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Жителям Свердловской области стали доступны звонки через интернет. Использовать голосовую связи в мобильных сетях четвертого поколения начали в МТС. Технология VoLTE (Voice Over LTE) улучшает качество передачи голоса при телефонных звонках, а также не прерывает интернет-сессию во время входящего или исходящего вызова.Технология VoLTE позволяет звонить через мобильный интернет в сетях 4G, соединение происходит за 1,5-2 секунды. Благодаря этому можно одновременно разговаривать по смартфону и продолжать пользоваться интернетом. Входящий звонок больше не будет «выкидывать» абонента из банковского приложения и прерывать загрузку контента в облако. Также VoLTE обеспечит качественную голосовую связь везде, где есть сеть четвертого поколения. Чистота голоса собеседника будет на уровне HD Voice – максимально близкой к натуральной.Большинство новых смартфонов поддерживает технологию VoLTE. Потраченное на «разговоры в интернете» время не уменьшает пакет Гб, а расходуется из пакета минут. Разговор по VoLTE возможен с абонентами любых операторов.Чтобы пользоваться новыми возможностями, на номере должна быть подключена бесплатная опция «Интернет-звонки. Технологическая метка». Добавить опцию можно с помощью USSD-команды *111*6#, в приложении «Мой МТС» или в личном кабинете на сайте МТС. В настройках смартфона в разделе мобильной сети и мобильной передачи данных необходимо включить опцию VoLTE. Пошаговые инструкции для различных брендов смартфонов опубликованы на сайте МТС Медиа.