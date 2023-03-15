Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге создана карта пунктов сбора вторсырья, проверенных российским «Гринпис»
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В «Яндекс Картах» теперь можно найти пункты сбора вторсырья в Екатеринбурге, проверенные модераторами и волонтерами российского отделения «Гринпис» Recyclemap.
На карте указано, куда можно сдать пластиковые бутылки, старую одежду, макулатуру, нерабочую технику или батарейки.
В работе карты Recyclemap участвуют 40 тысяч волонтеров в 54 городах России, в том числе в Екатеринбурге. Они проверяют пункты приема отходов, сообщают об изменениях и новых точках. Модераторы проверяют эту информацию.
Для поиска пунктов приема вторсырья в поисковой строке нужно ввести «Раздельный сбор отходов», а в фильтре отметить «Проверено Recyclemap». Отдельно можно выбрать пункты сбора батареек, лампочек, одежды и текстиля.
Ранее ЦУР Свердловской области создал карту ответственной утилизации для желающих сортировать мусор.
На карте указано, куда можно сдать пластиковые бутылки, старую одежду, макулатуру, нерабочую технику или батарейки.
В работе карты Recyclemap участвуют 40 тысяч волонтеров в 54 городах России, в том числе в Екатеринбурге. Они проверяют пункты приема отходов, сообщают об изменениях и новых точках. Модераторы проверяют эту информацию.
Для поиска пунктов приема вторсырья в поисковой строке нужно ввести «Раздельный сбор отходов», а в фильтре отметить «Проверено Recyclemap». Отдельно можно выбрать пункты сбора батареек, лампочек, одежды и текстиля.
Ранее ЦУР Свердловской области создал карту ответственной утилизации для желающих сортировать мусор.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
На автобусе в эпоху Большого террора приглашает отправиться Музей истории Екатеринбурга
14 марта 2023
14 марта 2023