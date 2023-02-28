Возрастное ограничение 18+

В Свердловской области появилась карта ответственной утилизации для желающих сортировать мусор

11.26 Четверг, 9 марта 2023
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Центр управления регионом создал для жителей Свердловской области, которые занимаются раздельным сбором мусора, карту ответственной утилизации.

На карте указаны адреса пунктов приема батареек, макулатуры, испорченных ртутных градусников, пластика, стекла, оргтехники, одежды, металла и так далее.

Интерактивная карта ответственной утилизации создана ЦУР при при поддержке МинЖКХ Свердловской области.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости


Похожие материалы
За сутки в Свердловской области выпало до 10 сантиметров снега
28 февраля 2023
ГИБДД запустила флешмоб «Цветы для автоледи» в Свердловской области
07 марта 2023
Крупный пожар произошёл в Камышловском районе Свердловской области
04 марта 2023
В Свердловской области утвердили новые правила платы за капремонт
01 марта 2023

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Не умирай – на твое тело начнется охота

Расследуем, как похоронщики воюют за тела умерших, используя горе родных и связи в госорганах
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
12:55 ГИБДД выпустила для водителей Екатеринбурга предупреждение из-за снегопада
12:23 Соревнования по прыжкам на лыжах с трамплина пройдут в Нижнем Тагиле
11:50 Директора предприятия в Екатеринбурге осудят за незаконное использование компьютерных программ
11:26 В Свердловской области появилась карта ответственной утилизации для желающих сортировать мусор
10:52 В оздоровительных лагерях и санаториях смогут отдохнуть более 400 тысяч свердловских школьников
10:24 «Уралэлектромедь» запустила в эксплуатацию анодную печь № 2
09:57 В 211 домах в Екатеринбурге проведут капремонт в этом году
09:21 Потепление до +7°С ожидается в Свердловской области
20:57 Проехать по трассе между Челябинском и Екатеринбургом временно будет невозможно
20:32 Слухи о «стрелке» с ЧВК «Рёдан» заставили ревдинских силовиков подышать свежим воздухом
19:52 Иномарка попала под поезд между Тавдой и Лобазихой
19:34 Родители ограбленного в Екатеринбурге ребёнка обвиняют полицию в бездействии
18:53 К стене с граффити в поддержку жертв домашнего насилия в Екатеринбурге возложили цветы
17:25 Библиотека имени Белинского в Екатеринбурге анонсировала послепраздничный концерт
16:24 Трагическую историю семьи одного из «дятловцев» вспомнят в Музее истории Екатеринбурга
15:05 Прокуратура Камышлова проверяет условия проживания воспитанников местного интерната
14:27 Живность Калиновского лесного парка Екатеринбурга подсчитали
13:16 В постоянную экспозицию полевского музея войдут работы известного художника-аниматора
12:31 Школьница пострадала в ДТП в Юго-Западном районе Екатеринбурга
12:09 В Екатеринбурге оркестр в погонах спустился под землю
11:43 Частный дом сгорел под Каменском-Уральским
10:59 Закончены реставрационные работы плотины на реке Ольховка
10:40 Выставки, концерты и экскурсии дарит Ельцин Центр женщинам на 8-е марта
10:05 Названия трёх улиц Екатеринбурга связаны с сегодняшним праздником
21:18 Чиновники «ужали» уральский заказник на 250 гектар
20:41 Троицу похитителей видеорегистратора разыскивают в Среднеуральске
Все новости Свердловской области
12:55 МЧС: в Чите после взрыва в жилом доме под завалами находятся люди
12:46 СМИ: пять человек пострадали при взрыве на Ставрополье
12:36 При взрыве газа в Чите пострадали три человека, в том числе ребенок
12:10 МВД: стрелок из Нижневартовска задержан, его трехлетний сын освобожден
11:38 В Забайкалье в жилой пятиэтажке взорвался газ
11:29 Губернатор Югры вылетела на место стрельбы в Нижневартовске
11:20 Законопроект об иноагетах отозван из парламента Грузии
10:57 В Нижневартовске вооруженный мужчина удерживает в квартире ребенка
17:40 Под Римом столкнулись два самолета итальянских ВВС, пилоты погибли
17:20 Минфин сообщил о введении специальных марок с эмблемой «Вино России»
16:47 В Грузии проходят массовые протесты против закона об иностранных агентах
15:21 Автор телеграм-канала «Протестный МГУ» Дмитрий Иванов получил 8,5 лет колонии
14:48 Во Франции проходят массовые бессрочные забастовки против пенсионной реформы
11:47 Прокуратура: в Тюмени учитель лишала детей питания за плохое поведение
11:28 В Армении число заболевших корью выросло до 29
10:53 В Казани пассажирский самолет выехал за пределы посадочной полосы
10:23 Во Владивостоке улицу залило кипятком, без тепла остались 30 тысяч жителей
17:53 В Воронежской области при аварийной посадке вертолёт повредил линию электропередач
17:06 У парламента Грузии проходит протестная акция против закона об иноагентах
16:28 Суд отправил на 11 лет за решётку замминистра МВД по Башкирии за взятку квартирой
15:46 В железнодорожной катастрофе в Греции обвинили начальника станции
15:05 В России планируют заменить бумажные квитанции за ЖКУ на электронные
14:41 В аэропорту Мурманска пассажирский самолет выкатился за пределы взлетной полосы
13:48 В Уфе машина скорой помощи застряла на заснеженной дороге
12:56 В Сахалинской области спасли застрявших на отколовшейся льдине рыбаков
11:58 Китай занял первое место по числу научных разработок
Все новости России и мира
12:55 ГИБДД выпустила для водителей Екатеринбурга предупреждение из-за снегопада
12:23 Соревнования по прыжкам на лыжах с трамплина пройдут в Нижнем Тагиле
12:04 Чистая вода будет доступна на грузовых судах благодаря ученым Пермского Политеха
11:50 Директора предприятия в Екатеринбурге осудят за незаконное использование компьютерных программ
11:26 В Свердловской области появилась карта ответственной утилизации для желающих сортировать мусор
10:52 В оздоровительных лагерях и санаториях смогут отдохнуть более 400 тысяч свердловских школьников
10:24 «Уралэлектромедь» запустила в эксплуатацию анодную печь № 2
10:14 В Перми судебные приставы помогли мужчине вселиться в свою квартиру
09:57 В 211 домах в Екатеринбурге проведут капремонт в этом году
09:21 Потепление до +7°С ожидается в Свердловской области
20:57 Проехать по трассе между Челябинском и Екатеринбургом временно будет невозможно
20:32 Слухи о «стрелке» с ЧВК «Рёдан» заставили ревдинских силовиков подышать свежим воздухом
19:52 Иномарка попала под поезд между Тавдой и Лобазихой
19:34 Родители ограбленного в Екатеринбурге ребёнка обвиняют полицию в бездействии
18:53 К стене с граффити в поддержку жертв домашнего насилия в Екатеринбурге возложили цветы
17:25 Библиотека имени Белинского в Екатеринбурге анонсировала послепраздничный концерт
16:24 Трагическую историю семьи одного из «дятловцев» вспомнят в Музее истории Екатеринбурга
15:05 Прокуратура Камышлова проверяет условия проживания воспитанников местного интерната
14:27 Живность Калиновского лесного парка Екатеринбурга подсчитали
13:16 В постоянную экспозицию полевского музея войдут работы известного художника-аниматора
12:31 Школьница пострадала в ДТП в Юго-Западном районе Екатеринбурга
12:09 В Екатеринбурге оркестр в погонах спустился под землю
11:43 Частный дом сгорел под Каменском-Уральским
10:59 Закончены реставрационные работы плотины на реке Ольховка
10:40 Выставки, концерты и экскурсии дарит Ельцин Центр женщинам на 8-е марта
10:05 Названия трёх улиц Екатеринбурга связаны с сегодняшним праздником
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK