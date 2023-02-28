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В Свердловской области появилась карта ответственной утилизации для желающих сортировать мусор
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Центр управления регионом создал для жителей Свердловской области, которые занимаются раздельным сбором мусора, карту ответственной утилизации.
На карте указаны адреса пунктов приема батареек, макулатуры, испорченных ртутных градусников, пластика, стекла, оргтехники, одежды, металла и так далее.
Интерактивная карта ответственной утилизации создана ЦУР при при поддержке МинЖКХ Свердловской области.
На карте указаны адреса пунктов приема батареек, макулатуры, испорченных ртутных градусников, пластика, стекла, оргтехники, одежды, металла и так далее.
Интерактивная карта ответственной утилизации создана ЦУР при при поддержке МинЖКХ Свердловской области.
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