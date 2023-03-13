Возрастное ограничение 18+
В Свердловской области до 2025 года планируют заменить почти 3,5 тысячи лифтов
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области до 2025 года планируется заменить лифты старше 25 лет в многоквартирных домах, жители которых перечисляют средства на капитальный ремонт на отдельные счета, а не в фонд капремонта. Речь идет о почти 3,5 тысячи лифтах.
Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов заявил, что в домах со спецсчетами не в всегда накоплена достаточная сумма для покупки оборудования. Поэтому планируется применить механизм рассрочки платежей.
За последние 10 лет, по словам Смирнов, в рамках капремонта в Свердловской области заменили почти 4000 лифтов.
Напомним, что в Свердловской области утвердили новые правила платы за капремонт. Стоимость капремонта многоквартирных домов теперь будет индексироваться каждый год.
Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов заявил, что в домах со спецсчетами не в всегда накоплена достаточная сумма для покупки оборудования. Поэтому планируется применить механизм рассрочки платежей.
«Предложено при недостаточности средств на разовую оплату стоимости лифта использовать следующий механизм: ТСЖ или УК, заключив договор на замену лифтов, оплачивает только 50% стоимости, а оставшуюся половину – ежемесячными платежами в течение пяти лет. Причем рассрочка платежа не приводит к увеличению стоимости работ», – говорит Смирнов.
За последние 10 лет, по словам Смирнов, в рамках капремонта в Свердловской области заменили почти 4000 лифтов.
Напомним, что в Свердловской области утвердили новые правила платы за капремонт. Стоимость капремонта многоквартирных домов теперь будет индексироваться каждый год.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Россель заявил, что не встречается с людьми за деньги
12 марта 2023
12 марта 2023