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В Свердловской области до 2025 года планируют заменить почти 3,5 тысячи лифтов

15.54 Понедельник, 20 марта 2023
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области до 2025 года планируется заменить лифты старше 25 лет в многоквартирных домах, жители которых перечисляют средства на капитальный ремонт на отдельные счета, а не в фонд капремонта. Речь идет о почти 3,5 тысячи лифтах.

Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов заявил, что в домах со спецсчетами не в всегда накоплена достаточная сумма для покупки оборудования. Поэтому планируется применить механизм рассрочки платежей.

«Предложено при недостаточности средств на разовую оплату стоимости лифта использовать следующий механизм: ТСЖ или УК, заключив договор на замену лифтов, оплачивает только 50% стоимости, а оставшуюся половину – ежемесячными платежами в течение пяти лет. Причем рассрочка платежа не приводит к увеличению стоимости работ», – говорит Смирнов.


За последние 10 лет, по словам Смирнов, в рамках капремонта в Свердловской области заменили почти 4000 лифтов.

Напомним, что в Свердловской области утвердили новые правила платы за капремонт. Стоимость капремонта многоквартирных домов теперь будет индексироваться каждый год.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости


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