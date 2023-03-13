В Свердловской области до 2025 года планируют заменить почти 3,5 тысячи лифтов

«Предложено при недостаточности средств на разовую оплату стоимости лифта использовать следующий механизм: ТСЖ или УК, заключив договор на замену лифтов, оплачивает только 50% стоимости, а оставшуюся половину – ежемесячными платежами в течение пяти лет. Причем рассрочка платежа не приводит к увеличению стоимости работ», – говорит Смирнов.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости