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В Свердловской области вновь ожидается потепление
Общество
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
В Свердловской области на этой неделе днем температура воздуха будет повышаться до +7°С, а к концу недели – до +10°С. Об этом сообщила главный синоптик региона Галина Шепоренко.
С 20 по 23 марта погоду в регионе определит периферия антициклона. В некоторых регионах возможен небольшой мокрый снег. Температура воздуха ночью -2…-8°С, днем +2…+7°С.
По данный синоптика, с 24 по 27 марта мокрый снег перемежаться с дождем. Температура воздуха повысится: ночью -2…+3°С, днем +5…+10°С, на севере области +2…+5°С.
Ранее мы публиковали подробный прогноз погоды на ближайшие три дня.
С 20 по 23 марта погоду в регионе определит периферия антициклона. В некоторых регионах возможен небольшой мокрый снег. Температура воздуха ночью -2…-8°С, днем +2…+7°С.
«В конце рабочей недели антициклон отодвинется на юг Сибири. Вблизи северных границ Свердловской области проторят дорогу атлантические циклоны», – рассказала Галина Шепоренко.
По данный синоптика, с 24 по 27 марта мокрый снег перемежаться с дождем. Температура воздуха повысится: ночью -2…+3°С, днем +5…+10°С, на севере области +2…+5°С.
Ранее мы публиковали подробный прогноз погоды на ближайшие три дня.
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