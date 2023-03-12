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Уральские синоптики пообещали в Свердловской области мокрый снег
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
По данным синоптиков Уральского гидрометцентра, в начале следующей недели в Свердловской области ожидаются осадки в виде мокрого снега. Также специалисты центра предупредили о гололедице в понедельник.
В понедельник, 20 марта, в Свердловской области небольшие осадки в виде снега и мокрого снега. В отдельных районах на дорогах гололедица. Ночью -5…-10°C, днём -1…+4°C. Ветер юго-западный, западный 3-8 м/сек.
В Екатеринбурге переменная облачность, без существенных осадков. Ночью -6…-8°C, днём 0…+2°C. Ветер юго-западный 3-8 м/сек.
Во вторник, 21 марта, в Свердловской области облачно с прояснениями, местами небольшие осадки в виде снега и мокрого снега. Ночью -1…-6°C, при прояснении до -9°C. Днём +2…+7°C. Ветер юго-западный, западный 4-9 м/сек.
В уральской столице облачно с прояснениями, небольшие осадки в виде снега и мокрого снега. Ночью -1…-3°C, днём +4…+6°C. Ветер юго-западный 4-9 м/сек.
В среду, 22 марта, в Свердловской области облачно с прояснениями, местами небольшие осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Ночью +2…-3°C, днём +3…+8°C. Ветер западный 5-10 м/сек, днём порывы до 15 м/сек.
В столице Урала облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днём небольшой дождь. Ночью 0…+2°C, днём +6…+8°C. Ветер западный 5-10 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
В понедельник, 20 марта, в Свердловской области небольшие осадки в виде снега и мокрого снега. В отдельных районах на дорогах гололедица. Ночью -5…-10°C, днём -1…+4°C. Ветер юго-западный, западный 3-8 м/сек.
В Екатеринбурге переменная облачность, без существенных осадков. Ночью -6…-8°C, днём 0…+2°C. Ветер юго-западный 3-8 м/сек.
Во вторник, 21 марта, в Свердловской области облачно с прояснениями, местами небольшие осадки в виде снега и мокрого снега. Ночью -1…-6°C, при прояснении до -9°C. Днём +2…+7°C. Ветер юго-западный, западный 4-9 м/сек.
В уральской столице облачно с прояснениями, небольшие осадки в виде снега и мокрого снега. Ночью -1…-3°C, днём +4…+6°C. Ветер юго-западный 4-9 м/сек.
В среду, 22 марта, в Свердловской области облачно с прояснениями, местами небольшие осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Ночью +2…-3°C, днём +3…+8°C. Ветер западный 5-10 м/сек, днём порывы до 15 м/сек.
В столице Урала облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днём небольшой дождь. Ночью 0…+2°C, днём +6…+8°C. Ветер западный 5-10 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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