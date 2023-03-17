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Суши-маркет, в котором отравились екатеринбуржцы, закрыли на 90 суток
Общество
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге на 90 суток приостановили работу суши-маркета «Фишка 96» на улице Рябинина, 18/2, где отравились четверо клиентов.
Напомним, что четверо клиентов суши-маркета заболели сальмонеллезом. Трое из них госпитализированы. На суши-маркет наложили запрет деятельности. В адрес ИП Мирзоевой выдано предписание о проведении дополнительных санитарно–противоэпидемических мероприятий.
Сегодня, 20 марта, суд по материалам Центрального Екатеринбургского отдела управления Роспотребнадзора принял решение о приостановлении деятельности суши-маркета на 90 суток с учетом фактического времени закрытия.
Напомним, что четверо клиентов суши-маркета заболели сальмонеллезом. Трое из них госпитализированы. На суши-маркет наложили запрет деятельности. В адрес ИП Мирзоевой выдано предписание о проведении дополнительных санитарно–противоэпидемических мероприятий.
Сегодня, 20 марта, суд по материалам Центрального Екатеринбургского отдела управления Роспотребнадзора принял решение о приостановлении деятельности суши-маркета на 90 суток с учетом фактического времени закрытия.
«Эпидрасследование продолжается. Виновные будут привлечены к ответственности», – добавили в Роспотребнадзоре.
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