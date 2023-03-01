В Екатеринбурге отравились клиенты суши-маркета

«В рамках расследования проведен отбор проб готовой продукции, сырья, смывов, воды, дезсредств, биологический материал у сотрудников. В пробах продукции обнаружены бактерии группы кишечной палочки. Часть проб находится в работе», – рассказали в Роспотребнадзоре.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге клиенты суши-маркета «Фишка 96» заразились сальмонеллезом. Об этом сообщили в пресс-службе свердловского управления Роспотребнадзора.Сейчас известно о четырех заболевших, среди них – один ребенок. Госпитализировали трех человек. Роспотребнадзор проводит эпидрасследование.В павильоне на улице Рябинина, 18/2, из которого осуществлялась доставка блюд, выявили многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований: прием продукции осуществляется без документов, планировка производственных помещений не обеспечивает последовательность технологических процессов, а внутренняя отделка стен не соответствует требованиям нормативных документов.Кроме того, повара используют разделочные ножи, ручки которых перемотаны тканью. Часть инвентаря не имеет маркировки. Должным образом не проводится уборка: на полу обнаружены остатки пищи, загрязненные картонные настилы, жировые подтеки на стенах и моечных ваннах. Также на предприятии летают мухи, нет крышек для мусорок. Не проводится и ежедневный осмотр работников.На суши-маркет наложили запрет деятельности. Материалы для решения вопрос о приостановлении деятельности передали в суд. В адрес ИП выдали предписание о проведении дополнительных санитарно–противоэпидемических мероприятий.