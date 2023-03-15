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Автоинспекторы в Екатеринбурге проводят рейд по автобусам
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге сотрудники ГИБДД проводят рейд по автобусам. Проверки проходят с 20 по 22 марта.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, при проверке автобусов проверяется соответствие конструкции транспортного средства требованиям технического регламента, наличие лицензии и путевой документации, правила использования тахографов и прохождение техосмотра.
Также во время рейда водители и кондукторы автобусов проверяются на предмет законности нахождения и осуществления трудовой деятельности на территории России.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, при проверке автобусов проверяется соответствие конструкции транспортного средства требованиям технического регламента, наличие лицензии и путевой документации, правила использования тахографов и прохождение техосмотра.
Также во время рейда водители и кондукторы автобусов проверяются на предмет законности нахождения и осуществления трудовой деятельности на территории России.
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