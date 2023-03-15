Автоинспекторы в Екатеринбурге проводят рейд по автобусам

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге сотрудники ГИБДД проводят рейд по автобусам. Проверки проходят с 20 по 22 марта.Как сообщили «Вечерним ведомостям» в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, при проверке автобусов проверяется соответствие конструкции транспортного средства требованиям технического регламента, наличие лицензии и путевой документации, правила использования тахографов и прохождение техосмотра.Также во время рейда водители и кондукторы автобусов проверяются на предмет законности нахождения и осуществления трудовой деятельности на территории России.