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Мобильное приложение Уральского банка оказалось недоступно из-за плановых работ
Общество
Фото: Вечерние ведомости
Сегодня пользователи мобильного приложения Уральского банка развития и реконструкции столкнулись с проблемой при входе в приложение. При попытке войти стало появляться сообщение о «неизвестной ошибке».
Как сообщили порталу 66.RU в пресс-службе УБРиР, сейчас у них проходят плановые технические работы, связанные с обновлением интернет-банка, запланированным на следующую неделю. Работы должны продлиться до 17.00.
Напомним, что с 17 марта мобильно приложение банка стало недоступно в Google Play.
Как сообщили порталу 66.RU в пресс-службе УБРиР, сейчас у них проходят плановые технические работы, связанные с обновлением интернет-банка, запланированным на следующую неделю. Работы должны продлиться до 17.00.
Напомним, что с 17 марта мобильно приложение банка стало недоступно в Google Play.
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