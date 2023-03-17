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В уральском банке прокомментировали удаление приложения из Google Play
Экономика
Фото: Вечерние ведомости
Мобильное приложение УБРиР с 17 марта стало недоступным в Google Play. Глава розничного бизнеса УБРиР Сергей Миловский сообщил «Вечерним ведомостям», что это было ожидаемое событие.
Глава розничного бизнеса УБРиР отметил, что установленное на смартфоны с операционной системой Android мобильное приложение банка продолжит работать. В нем круглосуточно доступны платежи, переводы, выпуск карт и другие операции.
Миловский порекомендовал клиентам отключить в настройках смартфона автоматическое удаление приложений. Также проводить операции с помощью телефона или планшета можно в браузере, открыв интернет-банк УБРиР по ссылке.
«Мы к нему заранее готовились. Банк одним из первых разместил все свои официальные приложения на сервисе RuStore. Это самый удобный и быстрый способ скачать приложения на Android как клиентам-физлицам, так и юридическим лицам и предпринимателям. Найти прямые безопасные ссылки на скачивание официального мобильного приложения УБРиР для всех основных операционных систем можно на сайте банка», – рассказал Миловский «Вечерним ведомостям».
Глава розничного бизнеса УБРиР отметил, что установленное на смартфоны с операционной системой Android мобильное приложение банка продолжит работать. В нем круглосуточно доступны платежи, переводы, выпуск карт и другие операции.
Миловский порекомендовал клиентам отключить в настройках смартфона автоматическое удаление приложений. Также проводить операции с помощью телефона или планшета можно в браузере, открыв интернет-банк УБРиР по ссылке.
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