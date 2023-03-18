Возрастное ограничение 18+
В Кольцово вновь задержались три рейса из-за тумана в Сочи
Общество
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
В екатеринбургском аэропорту Кольцово вновь задерживаются три рейса. Причина та же – туман в Сочи. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.
Из Екатеринбурга в Сочи должны были вылететь два самолёта авиакомпаний «ИКАР» и «Nord Wind». Борт, который должен был лететь по маршруту Екатеринбург – Москва, также откладывается из-за позднего прибытия из Сочи.
Напомним, что вчера по тем же причинам были отложены три рейса.
Из Екатеринбурга в Сочи должны были вылететь два самолёта авиакомпаний «ИКАР» и «Nord Wind». Борт, который должен был лететь по маршруту Екатеринбург – Москва, также откладывается из-за позднего прибытия из Сочи.
«Оказание услуг, предусмотренных федеральным авиационными правилами, контролирует Свердловская транспортная прокуратура», – заявили в прокуратуре.
Напомним, что вчера по тем же причинам были отложены три рейса.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Прокуратура начала проверку после травмирования подростка в екатеринбургском торговом центре
12 марта 2023
12 марта 2023