В екатеринбургском аэропорту Кольцово задержали три рейса

«Причина задержек авиарейсов в Сочи сложные метеоусловия в аэропорту прибытия – туман», – сообщили в телеграм-канеле Уральской транспортной прокуратуры.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге задержались три рейса, два из которых должны были лететь в Сочи, а один – в Москву. Свердловская транспортная прокуратура взяла ситуацию на контроль. В Кольцово организована работа мобильной приёмной.Вылет самолёта авиакомпании NORDWING, который должен отправиться в Сочи этим утром, перенесли с 08.40 на 20.05. Самолёт «Победы» по тому же маршруту перенесли с 05.55 на 10.00.Ещё один вылет «Победы» по маршруту Екатеринбург – Москва перенесли с 07.05 на 15.55. Причину, по которой перенесли этот рейс, в прокуратуре не уточнили.