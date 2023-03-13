В посёлке Чащино под Нижним Тагилом открылся фельдшерско-акушерский пункт

Фото: Сергей Казанцев / ntagil.org

«Теперь дети и взрослые будут оперативно получать квалифицированные медицинские услуги, не выезжая из села», – отметили в местной мэрии.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Вчера, 17 марта, в свердловском посёлке Чащино, где живут чуть более 100 человек, открылся фельдшерско-акушерский пункт. Раньше жителям посёлка приходилось ездить за медицинской помощью в Нижний Тагил.Как сообщает нижнетагильская администрация, медпункт был установлен и оборудован в рамках реализации региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения».Рассчитывается, что его смогут посещать также жители посёлка Антоновский, железнодорожного переезда и ближайших садоводческих товариществ.