В Верхней Пышме жильцы дома на Машиностроителей выбрасывают мусор в подъезде

«Вот так вот управляющая компания чистит мусоропровод. Заявки не принимают, говорят, то что не они», – возмущаются жильцы.

Фото: «8 район Верхняя Пышма, Среднеуральск».

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Верхней Пышме жильцы одного из домов по улице Машиностроителей пожаловались на горы мусора в их подъезде. Из-за того, что мусоропровод оказался забит, они стали оставлять мусор рядом.Об этом сообщает телеграм-канал «8 район Верхняя Пышма, Среднеуральск».Из-за мусора, который жители дома «2а» оставляют рядом с мусоропроводом, в подъезде, с их слов, завелись тараканы на втором, третьем и четвертом этажах.