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В Верхней Пышме жильцы дома на Машиностроителей выбрасывают мусор в подъезде
Общество
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Верхней Пышме жильцы одного из домов по улице Машиностроителей пожаловались на горы мусора в их подъезде. Из-за того, что мусоропровод оказался забит, они стали оставлять мусор рядом.
Об этом сообщает телеграм-канал «8 район Верхняя Пышма, Среднеуральск».
Из-за мусора, который жители дома «2а» оставляют рядом с мусоропроводом, в подъезде, с их слов, завелись тараканы на втором, третьем и четвертом этажах.
Об этом сообщает телеграм-канал «8 район Верхняя Пышма, Среднеуральск».
«Вот так вот управляющая компания чистит мусоропровод. Заявки не принимают, говорят, то что не они», – возмущаются жильцы.
Фото: «8 район Верхняя Пышма, Среднеуральск».
Из-за мусора, который жители дома «2а» оставляют рядом с мусоропроводом, в подъезде, с их слов, завелись тараканы на втором, третьем и четвертом этажах.
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