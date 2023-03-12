В Туринске ищут 51-летнего мужчину, пропавшего 10 марта

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Туринске разыскивают 51-летнего Андрея Котова. В последний раз его видели 10 марта 2023 года, с тех пор местонахождение мужчины неизвестно. Об этом сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт».Пропавший ростом 171 сантиметр, худощавого телосложения, с русыми волосами и голубыми глазами. Одежда, в которую может быть одет мужчина, неизвестна.Всех, кто может что-либо знать о местонахождении разыскиваемого, просят звонить по телефону 8 800 700-54-52 или по номеру 112.