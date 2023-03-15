В Свердловской области спасли застрявших на отколовшейся льдине рыбаков

«К счастью, спасатели довольно быстро сумели обнаружить рыбаков, приняли их на борт и благополучно доставили на берег», – рассказали в пресс-службе МЧС.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Вчера, 17 марта, двое рыбаков оказались в ловушке на отколовшейся льдине на Белоярском водохранилище в Свердловской области. Спасли людей экстренные службы Заречного.Как сообщили в ГУ МЧС России по Свердловской области, в спасательной операции участвовали специалисты «Центра спасения» города Заречный и спасатели Уральского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.В медицинской помощи рыбаки не нуждались. После профилактической беседы их отпустили домой.