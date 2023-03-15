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В Свердловской области спасли застрявших на отколовшейся льдине рыбаков
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Вчера, 17 марта, двое рыбаков оказались в ловушке на отколовшейся льдине на Белоярском водохранилище в Свердловской области. Спасли людей экстренные службы Заречного.
Как сообщили в ГУ МЧС России по Свердловской области, в спасательной операции участвовали специалисты «Центра спасения» города Заречный и спасатели Уральского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.
В медицинской помощи рыбаки не нуждались. После профилактической беседы их отпустили домой.
Как сообщили в ГУ МЧС России по Свердловской области, в спасательной операции участвовали специалисты «Центра спасения» города Заречный и спасатели Уральского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.
«К счастью, спасатели довольно быстро сумели обнаружить рыбаков, приняли их на борт и благополучно доставили на берег», – рассказали в пресс-службе МЧС.
В медицинской помощи рыбаки не нуждались. После профилактической беседы их отпустили домой.
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