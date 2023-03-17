Возрастное ограничение 18+
В первый день апреля в Екатеринбурге массово выгуляют мопсов
Общество
Фрагмент афиши мероприятия / vk.com/clubmopsoprogulki
Традиционное мероприятие для любителей собак породы «мопс» пройдёт в Екатеринбурге 1-го апреля. Оно носит развлекательно-благотворительный характер и организуется в уральской столице уже в 10 раз.
Из развлечений в программе «МопсоПрогулки» — конкурс собачьих костюмов, фотосессии и розыгрыш призов между участниками и простыми зрителями. Будет и полезный для владельцев собак пункт (не считая того, что любая лишняя прогулка на свежем воздухе питомцу на пользу) — небольшое выступление ветеринара, который даст советы о правильном содержании и кормлении мопсов. Кроме того, во время «МопсоПрогулки» будет проходить сбор средств на помощь приюту «МопсоДом».
Площадкой для проведения апрельской «МопсоПрогулки» станет участок для выгула в парке Чкалова. Начало в 15:00. Не возбраняется присоединяться к прогулке с собаками других мелких пород.
Из развлечений в программе «МопсоПрогулки» — конкурс собачьих костюмов, фотосессии и розыгрыш призов между участниками и простыми зрителями. Будет и полезный для владельцев собак пункт (не считая того, что любая лишняя прогулка на свежем воздухе питомцу на пользу) — небольшое выступление ветеринара, который даст советы о правильном содержании и кормлении мопсов. Кроме того, во время «МопсоПрогулки» будет проходить сбор средств на помощь приюту «МопсоДом».
Площадкой для проведения апрельской «МопсоПрогулки» станет участок для выгула в парке Чкалова. Начало в 15:00. Не возбраняется присоединяться к прогулке с собаками других мелких пород.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
ХК «Автомобилист» проиграл в шестом матче серии «Металлургу». Судьба выхода в четвертьфинал решится в Екатеринбурге
12 марта 2023
12 марта 2023