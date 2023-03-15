Коммунальщики в Екатеринбурге приступили к промывке улиц

Елизавета Свердлова © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге коммунальщики с наступлением положительных температур приступили к промывке улиц. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.Для влажной уборки улиц рабочие используют аппараты высокого давления. Вчера для уборки использовали 74 кубометра воды. В наведении порядка участвовали 468 рабочих и 169 спецмашин.Сегодня днем на уборку мегаполиса вышли 454 рабочих, задействовано 203 единицы спецтехники.