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Коммунальщики в Екатеринбурге приступили к промывке улиц
Общество
Фото: Федор Серков / екатеринбург.рф
В Екатеринбурге коммунальщики с наступлением положительных температур приступили к промывке улиц. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
Для влажной уборки улиц рабочие используют аппараты высокого давления. Вчера для уборки использовали 74 кубометра воды. В наведении порядка участвовали 468 рабочих и 169 спецмашин.
Сегодня днем на уборку мегаполиса вышли 454 рабочих, задействовано 203 единицы спецтехники.
Для влажной уборки улиц рабочие используют аппараты высокого давления. Вчера для уборки использовали 74 кубометра воды. В наведении порядка участвовали 468 рабочих и 169 спецмашин.
Сегодня днем на уборку мегаполиса вышли 454 рабочих, задействовано 203 единицы спецтехники.
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