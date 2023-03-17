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Свердловский облсуд оставил в силе арест Ройзману* на 14 суток
Общество
Фото: Вечерние Ведомости
Свердловский областной суд отклонил апелляционную жалобу на постановление об административном аресте Евгения Ройзмана* на 14 суток.
Напомним, что 16 марта Ленинский районный суд арестовал Евгения Ройзмана* по статье 20.3 КоАП РФ (демонстрация символики экстремистских организаций) из-за поста в социальной сети «ВКонтакте». При этом у политика в данной соцсети никогда не было личного аккаунта. Пост был опубликован в группе его поддержки в социальной сети.
Адвокат Ройзмана* Владислав Идамжапов просил судью отменить постановление районного суда об аресте политика, так как полиция не запросила данные у соцсети «ВКонтакте» о том, кто является администратором группы, где сделан репост видео, в котором увидели демонстрацию экстремистской символики, а также есть ли у Ройзмана* личная страница в соцсети. Также были допущены процессуальные нарушения: в рапорте и протоколе не было указано, где и когда было совершено деяние. Адвокат отметил, что нельзя установить виновность лица только по документу (рапорту), составленному самими сотрудниками полиции.
Однако областной суд оставил постановление об аресте Евгения Ройзмана* на 14 суток без изменений.
*Внесён Минюстом РФ в реестр иноагентов
Напомним, что 16 марта Ленинский районный суд арестовал Евгения Ройзмана* по статье 20.3 КоАП РФ (демонстрация символики экстремистских организаций) из-за поста в социальной сети «ВКонтакте». При этом у политика в данной соцсети никогда не было личного аккаунта. Пост был опубликован в группе его поддержки в социальной сети.
Адвокат Ройзмана* Владислав Идамжапов просил судью отменить постановление районного суда об аресте политика, так как полиция не запросила данные у соцсети «ВКонтакте» о том, кто является администратором группы, где сделан репост видео, в котором увидели демонстрацию экстремистской символики, а также есть ли у Ройзмана* личная страница в соцсети. Также были допущены процессуальные нарушения: в рапорте и протоколе не было указано, где и когда было совершено деяние. Адвокат отметил, что нельзя установить виновность лица только по документу (рапорту), составленному самими сотрудниками полиции.
Однако областной суд оставил постановление об аресте Евгения Ройзмана* на 14 суток без изменений.
*Внесён Минюстом РФ в реестр иноагентов
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Апелляцию на постановление об аресте Евгения Ройзмана* рассмотрят в Свердловском облсуде
17 марта 2023
17 марта 2023