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Утверждены проекты развития трамвайной линии в Академическом районе Екатеринбурга

11.28 Пятница, 17 марта 2023
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил проекты планировки и межевания территории, предназначенной для второго этапа строительства трамвайной линии в Академическом районе. Речь идет о продлении линии до Широкой речки.

Документация предполагает размещение трамвайной линии на проспекте Академика Сахарова – улице Хрустальногорской – улице Евгения Савкова со строительством трамвайного депо.

По информации Департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений администрации города, протяженность проектируемого участка составит 4,2 километра. Трамвайное кольцо с конечной остановкой планируется обустроить севернее электроподстанции «Рябина».

Для размещения новых трамваев, которые будут обслуживать маршрут, планируют построить трамвайное депо на площади около девяти гектаров. Вдоль маршрута предполагается обустроить велодорожки шириной три метра.

Напомним, что на первом этапе будут запущены трамваи по улицам Вильгельма де Геннина и Серафимы Дерябиной до кольца на улице Волгоградской около больницы № 40. Запустить новую трамвайную ветку планируют в ноябре.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости


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