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С начала пандемии от коронавируса умерли около 11 тысяч свердловчан
Общество
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Свердловской области с начала пандемии от коронавируса умерли около 11 тысяч человек. Об этом на пресс-конференции сообщила заместитель министра здравоохранения региона Екатерина Ютяева.
По словам Ютяевой, в основном от COVID-19 умерли пожилые люди старше 70 лет, имеющие хронические заболевания, непривитые или вакцинированные более года назад.
Замминистра здравоохранения области добавила, что в период с декабря 2020 года по март 2023 года прививку от коронавируса поставили более трех миллионов человек.
Напомним, что Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года признала вспышку коронавируса пандемией.
По словам Ютяевой, в основном от COVID-19 умерли пожилые люди старше 70 лет, имеющие хронические заболевания, непривитые или вакцинированные более года назад.
Замминистра здравоохранения области добавила, что в период с декабря 2020 года по март 2023 года прививку от коронавируса поставили более трех миллионов человек.
«Процент хороший. Но если оценивать текущую вакцинацию, а мы понимаем, что по санитарно-эпидемиологическим правилам мы вакцинируемся один раз в 6 месяцев, то примерно до 50% доходит эта цифра всего населения», – рассказала Ютяева.
Напомним, что Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года признала вспышку коронавируса пандемией.
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