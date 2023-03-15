С начала пандемии от коронавируса умерли около 11 тысяч свердловчан

«Процент хороший. Но если оценивать текущую вакцинацию, а мы понимаем, что по санитарно-эпидемиологическим правилам мы вакцинируемся один раз в 6 месяцев, то примерно до 50% доходит эта цифра всего населения», – рассказала Ютяева.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области с начала пандемии от коронавируса умерли около 11 тысяч человек. Об этом на пресс-конференции сообщила заместитель министра здравоохранения региона Екатерина Ютяева.По словам Ютяевой, в основном от COVID-19 умерли пожилые люди старше 70 лет, имеющие хронические заболевания, непривитые или вакцинированные более года назад.Замминистра здравоохранения области добавила, что в период с декабря 2020 года по март 2023 года прививку от коронавируса поставили более трех миллионов человек.Напомним, что Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года признала вспышку коронавируса пандемией.