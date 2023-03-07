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Ярмарка выходного дня пройдет на главной площади Екатеринбурга
Общество
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
На площади 1905 года в Екатеринбурге состоится традиционная ярмарка выходного дня. Она пройдет 18 и 19 марта.
Ярмарка будет работать в субботу и воскресенье с 09.00 до 17.00. Гости смогут приобрести мясо, грибы, овощи, орехи, специи, мед и варенье. Также на прилавках будут представлены платки, палантины, эмалированная посуда, столярные изделия и садовый инвентарь.
В связи с проведением ярмарки парковка на площади 1905 года будет закрыта с 00.00 субботы до 19.00 воскресенья.
Ярмарка будет работать в субботу и воскресенье с 09.00 до 17.00. Гости смогут приобрести мясо, грибы, овощи, орехи, специи, мед и варенье. Также на прилавках будут представлены платки, палантины, эмалированная посуда, столярные изделия и садовый инвентарь.
В связи с проведением ярмарки парковка на площади 1905 года будет закрыта с 00.00 субботы до 19.00 воскресенья.
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