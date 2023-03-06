Юные актёры в помощь приюту «Клякса» покажут в Екатеринбурге спектакль

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Детская театр-студия «Е.Н.» готовится к премьерному показу спектакля с милым названием «Лу-блу/Люблю». Сборы с продажи билетов юные актёры и их руководители решили потратить на благотворительные цели — передать на нужды приюта «Клякса», который занимается лечением, пристроем и содержанием травмированных животных.В основу спектакля «Лу-блу/Люблю» вошли несколько сказок прославленного писателя Сергея Козлова, литературного «папы» ёжика в тумане и львёнка с черепахой. Постановка не совсем обычная, она создана по принципам пластического спектакля, то есть произнесённое слово отступает в ней на задний план, а сюжет и переживания персонажей передаются актёрами посредством хореографии и пантомимы.Спектакль «Лу-блу/Люблю», который покажут на малой сцене Театра Юного Зрителя станет первой премьерой сезона. И хоть до неё ещё больше месяца (показ запланирован на 29-е апреля) заявки от зрителей театр-студия «Е.Н.» начала принимать уже сейчас. Забронировать себе места (а понятно, что в малом зале количество их ограничено) можно через Ватсап телефона +7 912 612 9390.Театр-студия «Е.Н.» была создана в 2011-м году. Первым спектаклем, сыгранным начинающими актёрами, стала музыкальная постановка «Алиса в Расчудесии» по оригинальному сценарию режиссера Елены Гончаровой.