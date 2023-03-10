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В Свердловской области потеплеет до +11°С
Общество
Фото: Вечерние ведомости
Во второй половине недели в Свердловской области и Екатеринбурге будет тепло. Температура воздуха днем поднимется до +11°С. Ожидаются мокрый снег и дождь.
В четверг, 16 марта, в области переменная облачность, ночью местами мокрый снег, дождь, днем преимущественно без осадков, утром и ночью гололед, на дорогах гололедица. Ночью 0…-5°С, днем +4…+9°С. Ветер западный со скоростью 4-9 м/сек, местами порывы до 15 м/сек.
В Екатеринбурге переменная облачность, без существенных осадков, на дорогах гололедица. Ночью 0…-2°С, днем +5…+7°С. Ветер западный со скоростью 4-9 м/сек, порывы до 13 м/сек.
В пятницу, 17 марта, в Свердловской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью -4…+1°С, днем +6…+11°С. Ветер неустойчивый слабый.
В столице Урала переменная облачность, без осадков. Ночью около 0°С, днем +9…+11°С. Ветер неустойчивый слабый.
В субботу, 18 марта, в регионе облачно с прояснениями, ночью местами небольшой снег, на севере до умеренного, днем небольшой снег, местами умеренный, на севере сильный. Ночью 0…-5°С, днем 0…+5°С, на крайнем севере до -5°С. Ветер западный, северо-западный со скоростью 4-9 м/сек, днем порывы до 18 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, слабый снег. Ночью 0…-2°С, днем +2…+4°С. Ветер западный, северо-западный со скоростью 4-9 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
В четверг, 16 марта, в области переменная облачность, ночью местами мокрый снег, дождь, днем преимущественно без осадков, утром и ночью гололед, на дорогах гололедица. Ночью 0…-5°С, днем +4…+9°С. Ветер западный со скоростью 4-9 м/сек, местами порывы до 15 м/сек.
В Екатеринбурге переменная облачность, без существенных осадков, на дорогах гололедица. Ночью 0…-2°С, днем +5…+7°С. Ветер западный со скоростью 4-9 м/сек, порывы до 13 м/сек.
В пятницу, 17 марта, в Свердловской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью -4…+1°С, днем +6…+11°С. Ветер неустойчивый слабый.
В столице Урала переменная облачность, без осадков. Ночью около 0°С, днем +9…+11°С. Ветер неустойчивый слабый.
В субботу, 18 марта, в регионе облачно с прояснениями, ночью местами небольшой снег, на севере до умеренного, днем небольшой снег, местами умеренный, на севере сильный. Ночью 0…-5°С, днем 0…+5°С, на крайнем севере до -5°С. Ветер западный, северо-западный со скоростью 4-9 м/сек, днем порывы до 18 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, слабый снег. Ночью 0…-2°С, днем +2…+4°С. Ветер западный, северо-западный со скоростью 4-9 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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