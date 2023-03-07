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В Екатеринбурге утвержден еще один участок под КРТ

17.26 Среда, 15 марта 2023
Общество
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Администрация Екатеринбурга определилась с новым участком под комплексное развитие территории. Речь идет о площадке на улице Вилонова рядом с Основинским парком в Пионерском микрорайоне.

Приказ о согласовании проекта решения о комплексном развитии территории жилой застройки в районе улицы Вилонова, подготовленного мэрией Екатеринбурга, выпустил Минстрой Свердловской области. Документ опубликован на сайте министерства.

Под КРТ будет отдана территория общей площадью 2,04 га. Сейчас там находятся шесть двухэтажных жилых домов, построенных в конце 1950-х, и недостроенный бизнес-центр.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости


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