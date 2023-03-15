Занятость свердловчан в малом и среднем бизнесе выросла на 10,1%

«Если говорить об итогах 2022 года, то, я считаю, мы получили оптимистичные цифры в тех реалиях, которые наблюдались. В Свердловской области зарегистрировано более 201 тысячи субъектов малого и среднего предпринимательства. Провал, который предрекали скептики, не случился. Наоборот, мы фиксируем прирост 2,2%. В секторе малого и среднего бизнеса трудоустроено 913,7 тысяч человек – около трети трудоспособного населения региона. Занятость населения в МСП увеличилась на 10,1%», – рассказал заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости