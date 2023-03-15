Возрастное ограничение 18+
Занятость свердловчан в малом и среднем бизнесе выросла на 10,1%
Общество
Фото: Вечерние ведомости
По итогам 2022 года занятость жителей Свердловской области в малом и среднем бизнесе выросла на 10,1%. Об этом сообщили в департаменте информполитики региона.
В регионе благодаря мерам содействия в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» появилось более 500 новых малых предприятий, а число индивидуальных предпринимателей выросло на 4%.
В 2022 году на реализацию мер содействия развитию малого и среднего бизнеса было направлено из федерального и областного бюджетов 361,2 миллиона рублей. Объем финансовой поддержки в 2023 году планируется сохранить на уровне прошлого года.
Ранее мы писали, что за 2022 год в Свердловской области на 61% увеличилось количество самозанятых.
В регионе благодаря мерам содействия в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» появилось более 500 новых малых предприятий, а число индивидуальных предпринимателей выросло на 4%.
«Если говорить об итогах 2022 года, то, я считаю, мы получили оптимистичные цифры в тех реалиях, которые наблюдались. В Свердловской области зарегистрировано более 201 тысячи субъектов малого и среднего предпринимательства. Провал, который предрекали скептики, не случился. Наоборот, мы фиксируем прирост 2,2%. В секторе малого и среднего бизнеса трудоустроено 913,7 тысяч человек – около трети трудоспособного населения региона. Занятость населения в МСП увеличилась на 10,1%», – рассказал заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин.
В 2022 году на реализацию мер содействия развитию малого и среднего бизнеса было направлено из федерального и областного бюджетов 361,2 миллиона рублей. Объем финансовой поддержки в 2023 году планируется сохранить на уровне прошлого года.
Ранее мы писали, что за 2022 год в Свердловской области на 61% увеличилось количество самозанятых.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Победителями регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников стали 150 свердловчан
07 марта 2023
07 марта 2023