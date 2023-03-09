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Количество самозанятых в Свердловской области за год выросло на 61%
Экономика
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В 2022 году в Свердловской области количество самозанятых выросло на 61%. Об этом сообщил директор областного Фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев на пресс-завтраке «Итоги поддержки малого и среднего бизнеса в 2022 году. Планы по господдержке бизнеса на 2023 год».
По словам Пиличева, в прошлом году количество зарегистрированных самозанятых в области увеличилось на 69 тысяч человек по сравнению с 2021 годом и к началу 2023 года достигло 182 205 человек.
Валерий Пиличев рассказал, что такой рост можно объяснить невысоким налогом на профессиональный доход (4% для работы с физлицами и 6% для работы с юрлицами), а также оперативностью банков, где можно открыть счет в один клик.
По словам Пиличева, в прошлом году количество зарегистрированных самозанятых в области увеличилось на 69 тысяч человек по сравнению с 2021 годом и к началу 2023 года достигло 182 205 человек.
Валерий Пиличев рассказал, что такой рост можно объяснить невысоким налогом на профессиональный доход (4% для работы с физлицами и 6% для работы с юрлицами), а также оперативностью банков, где можно открыть счет в один клик.
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