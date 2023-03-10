Улицы Екатеринбурга от снега и льда очищают 466 рабочих

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге продолжается круглосуточная уборка улиц. Сегодня на очистку города от снега вышли 466 рабочих.В пресс-службе мэрии рассказали, что минувшей ночью улицы города от снега и мусора очищали 67 рабочих, было задействовано 135 спецмашин: комбинированные дорожные машины, тракторы, снегопогрузчики, самосвалы, грейдеры, бульдозеры и подметальные машины.Сегодня на уборку мегаполиса вышли 466 рабочих, задействовано 192 единицы спецтехники.