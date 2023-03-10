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Улицы Екатеринбурга от снега и льда очищают 466 рабочих
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге продолжается круглосуточная уборка улиц. Сегодня на очистку города от снега вышли 466 рабочих.
В пресс-службе мэрии рассказали, что минувшей ночью улицы города от снега и мусора очищали 67 рабочих, было задействовано 135 спецмашин: комбинированные дорожные машины, тракторы, снегопогрузчики, самосвалы, грейдеры, бульдозеры и подметальные машины.
Сегодня на уборку мегаполиса вышли 466 рабочих, задействовано 192 единицы спецтехники.
В пресс-службе мэрии рассказали, что минувшей ночью улицы города от снега и мусора очищали 67 рабочих, было задействовано 135 спецмашин: комбинированные дорожные машины, тракторы, снегопогрузчики, самосвалы, грейдеры, бульдозеры и подметальные машины.
Сегодня на уборку мегаполиса вышли 466 рабочих, задействовано 192 единицы спецтехники.
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На уборку улиц Екатеринбурга вышли 439 рабочих
10 марта 2023
10 марта 2023